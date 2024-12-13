13/12/2024 08:57
【中經會】中央續釋放提振經濟及寬鬆預期，邊啲板塊有望受惠？
《經濟通通訊社13日專訊》內地中央經濟工作會議一連兩日在北京舉行，會後公布重磅消息。會議對明年重點經濟工作進行部署，明確提出實施更加積極的財政政策，提高財政赤字率，增加發行超長期特別國債，增加地方政府專項債券發行使用，要適時降準降息，同時綜合整治內捲式競爭，規範地方政府和企業行為。
綜合市場分析，是次會議內容基本符合市場預期，提高財政赤字和降準降息等都在意料之中，和本周較早時間的政治局會議內容相比則沒有更加積極的表述。留意到，是次會議公布內容將擴大內需放在科技創新之前，且提振消費放在提高投資之前，或體現國家層面對擴大消費需求的重視，預期未來或會有更多與消費相關政策出台。
綜合市場分析，是次會議內容基本符合市場預期，提高財政赤字和降準降息等都在意料之中，和本周較早時間的政治局會議內容相比則沒有更加積極的表述。留意到，是次會議公布內容將擴大內需放在科技創新之前，且提振消費放在提高投資之前，或體現國家層面對擴大消費需求的重視，預期未來或會有更多與消費相關政策出台。
(nw)
|板塊/個股
|中經會相關表述
|內需消費
|．將振消費擴內需擺在經濟重點工作首位
．推動大規模設備更新和消費品以舊換新
．加大保障和改善民生力度
|新能源汽車、家電、手機
|．提振新能源汽車、電子產品等大宗消費
|內房
|．推動房地產市場止跌回穩
．促城中村和危舊房改造
|生育、教育
|．制定促進生育政策
|中資金融
（內銀、內險、券商）
|．實施更加積極的財政政策，提高財政赤字率，
．實施適度寬鬆的貨幣政策，適時降準降息
．穩妥處置地方中小金融機構風險。
|基建鐵路
|．增加發行超長期特別國債
．增加地方政府專項債券發行使用
|晶片概念、雲概念、
城市更新概念、綠色產業概念
|．大力支持發展「兩重」項目
|科網平台
|．以科技創新引領新質生產力發展
|物流板塊
|．實施降低全社會物流成本專項行動
|新能源汽車、核電、
風電、光伏、環保節能
|．加緊經濟社會發展全面綠色轉型
．推動全國碳市場建設