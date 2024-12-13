13/12/2024 08:57

表列受惠中經會相關港股板塊 板塊/個股 中經會相關表述 內需消費 ．將振消費擴內需擺在經濟重點工作首位

．推動大規模設備更新和消費品以舊換新

．加大保障和改善民生力度 新能源汽車、家電、手機 ．提振新能源汽車、電子產品等大宗消費 內房 ．推動房地產市場止跌回穩

．促城中村和危舊房改造 生育、教育 ．制定促進生育政策 中資金融

（內銀、內險、券商） ．實施更加積極的財政政策，提高財政赤字率，

．實施適度寬鬆的貨幣政策，適時降準降息

．穩妥處置地方中小金融機構風險。 基建鐵路 ．增加發行超長期特別國債

．增加地方政府專項債券發行使用 晶片概念、雲概念、

城市更新概念、綠色產業概念 ．大力支持發展「兩重」項目 科網平台 ．以科技創新引領新質生產力發展 物流板塊 ．實施降低全社會物流成本專項行動 新能源汽車、核電、

風電、光伏、環保節能 ．加緊經濟社會發展全面綠色轉型

．推動全國碳市場建設

《經濟通通訊社13日專訊》內地中央經濟工作會議一連兩日在北京舉行，會後公布重磅消息。會議對明年重點經濟工作進行部署，明確提出實施更加積極的財政政策，提高財政赤字率，增加發行超長期特別國債，增加地方政府專項債券發行使用，要適時降準降息，同時綜合整治內捲式競爭，規範地方政府和企業行為。綜合市場分析，是次會議內容基本符合市場預期，提高財政赤字和降準降息等都在意料之中，和本周較早時間的政治局會議內容相比則沒有更加積極的表述。留意到，是次會議公布內容將擴大內需放在科技創新之前，且提振消費放在提高投資之前，或體現國家層面對擴大消費需求的重視，預期未來或會有更多與消費相關政策出台。(nw)