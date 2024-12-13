13/12/2024 15:19

【南韓解嚴】韓國財長與三大評級公司召開電話會議，試圖打消擔憂

《經濟通通訊社13日專訊》韓國財政部長與三大信用評級公司的主權評級負責人，召開電話會議，試圖打消對韓國政治動盪的擔憂。



根據韓國財政部周五(13日)發布的公告，財長崔相穆與標普、穆迪和惠譽舉行電話會議，告訴他們國內主要機構都在正常運作，之前兩次總統彈劾對經濟的影響有限，暗示事態的發展不會對韓國經濟活動造成衝擊。



韓國目前獲得穆迪Aa2評級、標普AA評級以及惠譽的AA-評級。三大評級機構對韓國的評級展望均為「穩定」。



*韓國KOSPI指數一度上漲0.7%*



另一方面，韓國KOSPI指數一度上漲0.7%，邁向四連漲，盤中一度抹去本月3日以來的 所有跌幅。指數收市報2494.46，上升0.5%，接近本月3日的2500.1。



彭博社分析指，投資者認為近期韓國股市下跌過頭，並預計如果周末(14日)國會通過對尹錫悅的第二次彈劾動議，政治動盪的風險將緩解。(rc)