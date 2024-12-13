13/12/2024 15:42

渣打：若內地財政刺激來得更早更大，明年恒指或上試24500點

《經濟通通訊社13日專訊》渣打北亞區投資總監鄭子豐表示，恒生指數自9月強勁反彈以來，已退守至20000點左右，即該行的基本情境預測底部水平。短期內對中國股市估值進一步修復要保持耐性，特朗普在明年1月20日就職後或釋放更多關稅訊息，恒指或於20000至22500點之間波動，直至更清楚掌握明年3月兩會潛在公布的財政刺激措施。



*明年恒指或上試24500點*



他續指，若內地直接財政刺激措施來得更早或更大幅度，將抵銷特朗普的政策威脅，恒指或回升至22500至24500點。如果刺激政策或企業盈利前景持績不明朗，企業再投資國內市場信心未穩，大市或下試該行的悲觀情境區間18000至20000點。



鄭子豐表示，相對看好內地A股多於H股，並指內地A股值得長期持有，對於內地政策的敏感度較H股為高，而國際投資者一直以來在內地A股的比重非常之低。



*料下周美國減息25個基點，明年再減75個基點*



對於美國減息，他預料，美聯儲下周減息25個基點，明年再減75個基點，未來12個月美國經濟保持增長機會率達85%。



渣打財富方案首席投資辦公室表示，未來12個月標指500指數目標預測為6650點，納斯達克100指數目標預測為25400點，日經平均指數目標預測為42600點，印度Nifty 50指數目標預測為26700點。(bn)