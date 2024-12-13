13/12/2024 15:45

渣打鄭子豐：續看好優質高股息非銀行國企H股，超配美股

《經濟通通訊社13日專訊》渣打北亞區投資總監鄭子豐表示，特朗普整體政策重點是「美國優先」和促進經濟增長，因此建議超配環球股票，尤其是美股，而美國中小型股及地區銀行股屬吸引機會型投資，同時繼續看好美國科技、通訊服務及大型銀行股。



*看好優質高股息非銀行國企H股，超配美股*



對於中港股市，鄭子豐指出，由於政策偏向寬鬆，繼續看好優質高股息非銀行國企H股，並趁非必需消費品、通訊和科技股回調時加大部署，這些行業有望受惠於潛在財政刺激。與香港離岸股票相比，較看好在岸A股，它們對國內政策更加敏感，並且較少受到全球資金流動的影響。



*黃金一年目標價升至每盎司2900美元*



他指出，隨著經濟增長周期延長和現金收益率下降，環球股票和黃金預計將跑贏現金，而美國10年期國債收益率或回落至4-4.25厘，發達市場高收益債券料跑贏，提供鎖定吸引收益機會。



他續指，主要央行料繼續增持黃金儲備，加上美國債務或觸發避險需求，黃金12個月目標價升至每盎司2900美元。(bn)