13/12/2024 18:31

《再戰明天》中國公布零售銷售等數據，美國公布PMI

《經濟通通訊社13日專訊》中國公布零售銷售等數據，及美國公布PMI，料為下周一（16日）市場焦點。



*歐洲央行總裁拉加德發表講話，日本公布PMI*



各國重要經濟活動方面，下周一本港時間4:15pm，歐洲央行總裁拉加德發表講話。4:45pm，歐洲央行副總裁德金多斯發表講話。



數據方面，下周一8:30am（本港時間．下同），日本公布12月製造業採購經理人指數；12月綜合採購經理人指數；12月服務業採購經理人指數。10:00am，中國公布11月工業生產，年率升幅料維持於5.3%，年初至今年率升幅料由5.8%收窄至5.7%；11月零售銷售年率升幅料由4.8%擴大至5%，年初至今年率升幅料由3.5%擴大至3.6%；11月失業率料維持於5%。9:30pm，美國公布12月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由31.2降至5.8。10:45pm，美國公布12月製造業採購經理人指數；12月綜合採購經理人指數；12月服務業採購經理人指數。



在本港，下周一公布業績的公司有:CEC國際控股(00759)、奧思集團(01161)、新火科技控股(01611)等。



下周二（17日）公布業績的公司有:鉅京控股(08450)等。



下周三（18日）公布業績的公司有:品質國際(00243)等。



下周四（19日）公布業績的公司有:英皇資本(00717)、AEON信貸財務(00900)、高豐集團控股(02863)等。

下周五（20日）公布業績的公司有:瑋俊生物科技(00660)、中國天瑞水泥(01252)、國際家居零售(01373)、童園國際(03830)等。(wa)