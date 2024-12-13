13/12/2024 16:46

【中經會】巴克萊:中經會指引符預期，料人行未來數周降準或減息

《經濟通通訊社13日專訊》巴克萊研究團隊認為，最近中央經濟工作會議，釋放更多政策支持信號，但並未提供具體細節和幅度，巴克萊維持原有財政、貨幣政策預測，相信央行將於未來數星期下調存款準備金率或政策利率。



巴克萊指出，會議指引符合其此前對貨幣政策和財政政策的預期，研究團隊仍認為中國更有可能以漸進的方式推出應對政策，而非預期的「火箭筒」式的大規模刺激措施，同時下一輪措施應重點留意關稅、房地產和股市的發展變化。



因此認為中國可能已進入財政政策空窗期，巴克萊預計在明年3月的全國人大會議上才公布更具體的財政方案，除非股市遭到無序拋售；房地產市場進一步收縮；關稅大幅上調。



在會議聲明中，貨幣政策從「穩健」調整為「適度寬鬆」，為自全球金融危機以來首次。隨後，中國10年期國債收益率進一步跌至1.9%以下。考慮到當前的環境，巴克萊認為，措施和立場的轉變釋放積極信號，預計央行仍將保持靈活，一如9月時以較大幅度減息。(rh)