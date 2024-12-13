13/12/2024 11:22
《港元利率》美減息存變數，港元拆息普遍走低一個月期結束四連升
《經濟通通訊社13日專訊》市場關注美國聯儲局下周會否減息，港元拆息今日普遍走軟，其中，隔夜息連跌兩天，報3.9厘，而與樓按相關的一個月拆息亦中止四連升，報4.47238厘，續創近兩個半月新高。
反映銀行資金成本的三個月拆息結束三連升，報4.3528厘。六個月期降至4.14381厘，一年期繼續維持4.1厘。不過，兩周拆息連升四天，至4.17869厘。
美國11月最終需求生產物價指數(PPI)增速超預期，加上上周首領失業救濟人數增加，增添聯儲局未來減息路徑不確定性，道指偏軟。投行野村預測，受核心通脹及美國當選總統特朗普關稅政策影響，聯儲局有機會本月暫停減息，並估計明年3月和6月將各減息一次，每次0.25厘。儘管如此，根據芝商所FedWatch工具，聯儲局下周減息25個基點的機率仍為98.1%，維持利率不變的機率僅1.9%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息結束三連升，報4.3528厘。六個月期降至4.14381厘，一年期繼續維持4.1厘。不過，兩周拆息連升四天，至4.17869厘。
美國11月最終需求生產物價指數(PPI)增速超預期，加上上周首領失業救濟人數增加，增添聯儲局未來減息路徑不確定性，道指偏軟。投行野村預測，受核心通脹及美國當選總統特朗普關稅政策影響，聯儲局有機會本月暫停減息，並估計明年3月和6月將各減息一次，每次0.25厘。儘管如此，根據芝商所FedWatch工具，聯儲局下周減息25個基點的機率仍為98.1%，維持利率不變的機率僅1.9%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.9
|-1.036
|一周
|4.0556
|-2.559
|兩周
|4.17869
|+4.345
|一個月
|4.47238
|-0.887
|兩個月
|4.38506
|-3.036
|三個月
|4.3528
|-3.035
|六個月
|4.14381
|-1.708
|一年
|4.1
|-
資料來源：香港銀行公會