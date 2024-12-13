13/12/2024 11:22

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.9 -1.036 一周 4.0556 -2.559 兩周 4.17869 +4.345 一個月 4.47238 -0.887 兩個月 4.38506 -3.036 三個月 4.3528 -3.035 六個月 4.14381 -1.708 一年 4.1 -

《經濟通通訊社13日專訊》市場關注美國聯儲局下周會否減息，港元拆息今日普遍走軟，其中，隔夜息連跌兩天，報3.9厘，而與樓按相關的一個月拆息亦中止四連升，報4.47238厘，續創近兩個半月新高。反映銀行資金成本的三個月拆息結束三連升，報4.3528厘。六個月期降至4.14381厘，一年期繼續維持4.1厘。不過，兩周拆息連升四天，至4.17869厘。美國11月最終需求生產物價指數(PPI)增速超預期，加上上周首領失業救濟人數增加，增添聯儲局未來減息路徑不確定性，道指偏軟。投行野村預測，受核心通脹及美國當選總統特朗普關稅政策影響，聯儲局有機會本月暫停減息，並估計明年3月和6月將各減息一次，每次0.25厘。儘管如此，根據芝商所FedWatch工具，聯儲局下周減息25個基點的機率仍為98.1%，維持利率不變的機率僅1.9%。(cl)資料來源：香港銀行公會