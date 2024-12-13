13/12/2024 10:01

《投資展望》普徠仕：市場波動或進一步加劇，需加強多元化部署

《環富通基金頻道13日專訊》資產管理公司普徠仕(T. Rowe Price)近日舉行市場展望新聞簡報會。該行投資專家認為，預期通脹趨勢和利率將維持較高水平，市場波動或會進一步加劇。雖然通脹頑固，但市場環境或有利於美國經濟增長。隨著盈利增長由2024年的少數領先企業擴展至更廣泛的領域，各個板塊和行業正呈現更多投資機遇。投資者應考慮分散投資至估值合理和基本面穩健的領域，如高收益債券和價值股，同時在市場波動加劇之際保持靈活性。被低估的行業（如能源、金融和工業）亦存在個別投資良機。日本等國家則有望受惠於結構性變革。



*高收益債券和銀行貸款最具潛力，新興市場債券能提供穩健收益*



該行亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec表示，展望2025年，對股市前景維持正面看法。經濟增長維持正面，主要由美國帶動，其大規模財政支出和穩健的就業市場持續為消費帶來支持。雖然央行開始放寬政策，但當前市場定價未能充分反映潛在的不明朗因素。在關稅影響下，通脹或會較為頑固，並存在上行風險。有鑑於此，預計美國國債孳息率將會走高，並在固定收益類別中偏好高收益債券。普徠仕的多元資產投資團隊預期市場將於未來6至18個月內擴闊，並對價值股維持偏高配置。鑑於大多數資產類別定價未能充分反映不明朗因素，加上通脹風險，將維持對現金和實物資產股票的偏高配置。



普徠仕國際固定收益主管Ken Orchard強調，雖然聯儲局於9月開啟貨幣寬鬆周期，但若減息力度不及市場預期，孳息率仍可能走高。展望2025年，高收益債券和銀行貸款將繼續是最具收益潛力的固定收益類別，而新興市場債券亦能提供穩健的收益機會。預期在美國總統大選後，市場將持續波動，導致信貸息差擴闊，而其在2024年大部分時間內處於較窄水平。但全球經濟不會在未來12個月內出現衰退，加上減息和能源價格走低繼續支持消費和經濟增長，息差擴闊幅度料將較為溫和。環球增長或會超出預期。鑑於通脹反彈的風險顯著，因此在多元化投資組合中，宜考慮配置一部分通脹掛鈎債券，例如美國通脹掛鈎債券(TIPS)。



普徠仕靈活新興市場債券策略基金經理管志齡表示，新興市場固定收益的基本面良好，經濟增長雖有放緩，但仍然穩健，衰退風險已明顯下降。通脹持續緩和，整體有利於央行維持寬鬆貨幣政策，這將有利已提供具吸引力孳息率的固定收益資產。整體而言，新興市場主權債券和企業信貸，以及個別利率市場前景向好。包括亞洲在內的地區，由於財政擴張力度較小，將面臨較輕的通脹壓力，但受環球金融環境影響，其政策寬鬆的空間將較為受限。美國在經濟增長和投資吸引力方面仍然一枝獨秀，繼續支撐美元走勢。雖然地緣政治衝突升級為新興市場帶來的風險似有緩和，但美國貿易政策、關稅策略和財政擴張可能帶來更大不確定因素。



*科技股仍將影響市場表現，惟機遇將擴至金融醫健工業等領域*



該行環球股票投資組合專家Rahul Ghosh認為，全球股市有望在2025年實現較理想的回報，有望造好的領域將比2024年更廣泛。美國市場方面，財政和監管措施以及科技創新將繼續推動當地商業周期。雖然科技領域仍將影響市場表現，但預期市場機遇將不斷擴大，從大型科技股擴展至金融、醫療保健和工業等領域。人工智能的發展趨勢維持強勁，但基礎設施的增長率可能會放緩，為市場帶來更廣泛機遇。在醫療保健領域，新一代的治療方法和技術，無論是GLP1-s（胰高血糖素樣肽-1）或是人工智能驅動的篩檢和分析，正為醫療保健行業開創黃金時代。



國際市場的投資機會亦將更廣泛，惟可能會受到下任美國政府的新關稅制度的影響。全球貿易憂慮加劇以及美元走強，各區域表現料將出現顯著分化，具獨特及/或內需動力的市場可望領先。對日本股市的中期前景維持樂觀，因為當地企業重視盈利多於市佔率。印度和越南等國家繼續提供差異化的投資機會。



雖然中國早前推出刺激措施，但宏觀經濟前景仍未明朗。歐洲對製造業出口的依賴程度較高，這意味著中國經濟增長放緩對歐洲的影響將較美國更大。投資者需密切關注中國對相關措施的落實情況以及任何新政策，因為這可能影響區內經濟的增長前景、商品需求，並進而影響全球通脹。(wa)