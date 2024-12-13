13/12/2024 09:19

【中經會】專家預計明年赤字率會在3.5%至4%的區間

《經濟通通訊社13日專訊》中央經濟工作會議12月11日至12日在北京舉行。會議提出，要實施更加積極的財政政策。提高財政赤字率，確保財政政策持續用力、更加給力。



對此，中國財政學會績效專委會副主任委員張依群表示，財政赤字率將在今年3%的基礎上有較大幅度提高，預計明年赤字率會在3.5%至4%的區間，將會釋放超5萬億元（人民幣．下同）空間。



會議又要求，加大財政支出強度，加強重點領域保障。增加發行超長期特別國債，持續支持「兩重」項目和「兩新」政策實施。



張依群稱，預計新增超長期特別國債會達到2萬億元，明年新增地方專項債券發行規模如果不考慮今年已經出台的化解隱性債等政策因素，預計會達到5萬億元左右，債券投資項目也會進一步擴大和調整。(lc)