13/12/2024 09:19

【中經會】招聯董希淼：預計明年中國降準50點子，降息50點子

《經濟通通訊社13日專訊》中央經濟工作會議12月11日至12日在北京舉行。會議提出，要實施「適度寬鬆」的貨幣政策，這一定調與日前召開的中央政治局會議精神一脈相承，改變了自2011年以來「穩健的貨幣政策」基調。



上海金融與發展實驗室主任曾剛表示，從「穩健」調整為「適度寬鬆」，表明中國將通過更加積極的貨幣政策，提振經濟增長、緩解下行壓力，同時為重點領域和結構性調整提供支持。



招聯首席研究員董希淼表預計，明年將降準0.5個百分點，下調政策利率50個點子，引導貸款市場報價利率(LPR)下降25個點子，從而在總量上保障流動性合理充裕，在價格上適度降低成本。(lc)