13/12/2024 09:35

【中經會】華福證券：關注市場改革方向，包括擴養老金入市比例

《經濟通通訊社13日專訊》中央經濟工作會議提出，深化資本市場投融資綜合改革，打通中長期資金入市卡點堵點，增強資本市場制度的包容性、適應性。



華福證券首席經濟學家燕翔認為，這為未來資本市場發展明確了改革方向，加大中長期資金入市力度，全方位提高資本市場各參與方的專業能力與參與意願。未來值得關注的改革方向包括：切實提高上市公司質量，培育一大批高質量上市公司；完善資本市場定價機制和退出機制；發展壯大耐心資本，擴大養老金入市比例；進一步加大分紅回購力度，提高投資者回報；加強監管防範風險，構建全方位立體化市場監管體系；加強投資者保護和教育，合理引導投資者行為。(lc)