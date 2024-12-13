13/12/2024 08:33

【中經會】明年提高財政赤字率，適時降準降息，穩住樓市股市

《經濟通通訊社13日專訊》中央經濟工作會議12月11日至12日在北京舉行。中共中央總書記、國家主席習近平出席會議並發表重要講話，國務院總理李強作總結講話。會議指出，明年要保持經濟穩定增長，保持就業、物價總體穩定，保持國際收支基本平衡，促進居民收入增長和經濟增長同步。要實施更加積極的財政政策。提高財政赤字率，實施適度寬鬆的貨幣政策，適時降準降息。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。



會議認為，今年經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展扎實推進，經濟社會發展主要目標任務即將順利完成。當前外部環境變化帶來的不利影響加深，中國經濟運行仍面臨不少困難和挑戰，主要是國內需求不足，部分企業生產經營困難，群眾就業增收面臨壓力，風險隱患仍然較多。不過中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。



*穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊*



會議強調，做好明年經濟工作，要堅持穩中求進工作總基調，進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，建設現代化產業體系，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，推動科技創新和產業創新融合發展，穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊，穩定預期、激發活力，推動經濟持續回升向好，不斷提高人民生活水平，保持社會和諧穩定，高質量完成「十四五」規劃目標任務，為實現「十五五」良好開局打牢基礎。



*增加發行超長期特別國債*



會議提出，明年要堅持穩中求進、以進促穩，守正創新、先立後破，系統集成、協同配合，充實完善政策工具箱，提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性。要實施更加積極的財政政策。提高財政赤字率，確保財政政策持續用力、更加給力。加大財政支出強度，加強重點領域保障。增加發行超長期特別國債，持續支持「兩重」項目和「兩新」政策實施。增加地方政府專項債券發行使用。優化財政支出結構，提高資金使用效益，更加注重惠民生、促消費、增後勁，兜牢基層「三保」底線。黨政機關要堅持過緊日子。



要實施適度寬鬆的貨幣政策。發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，適時降準降息，保持流動性充裕。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。探索拓展中央銀行宏觀審慎與金融穩定功能，創新金融工具，維護金融市場穩定。要打好政策「組合拳」。加強財政、貨幣、就業、產業、區域、貿易、環保、監管等政策和改革開放舉措的協調配合，完善部門間有效溝通、協商反饋機制。(ry)