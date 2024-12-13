13/12/2024 09:19

【中經會】高盛：會議乏穩樓市和通脹正常化可行戰略讓人失望

《經濟通通訊社13日專訊》據《路透》引述投資銀行高盛認為，與周一（9日）中央政治局會議相比，中央經濟工作會議提供的增量政策信息有限，決策者更重視消費並計劃提高生育率帶來些許「驚喜」，但缺乏穩樓市和通脹正常化的清晰可行戰略讓人「失望(downside)」。



高盛指出，明年1-2月密集召開的地方兩會（人大和政協會議）以及3月召開的全國兩會，將是下階段關鍵的宏觀政策觀察窗口。「決策者對外部挑戰表現出更多的擔憂，維持穩增長立場，更加注重提振內需和消費，強調政策協調的重要性。」高盛報告稱。



*明年赤字率可能增至3.6%或更高*



高盛預計，明年中國將維持「5%左右」的經濟增長目標，赤字率可能會提高到3.6%甚或更高，特別國債發行規模可能提高至2.5萬億元人民幣，地方專項債新增發行可能達到4.7萬億元。



昨日閉幕的中央經濟工作會議指明政策加力的具體方向，包括提高財政赤字率、增發超長期特別國債和專項債、適時降準降息等。會議還明確提出「要保持經濟穩定增長」，把穩增長、穩就業、穩物價放到更加優先位置。(ry)