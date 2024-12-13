13/12/2024 13:39

【中經會】中金公司：預計人行還會進一步設立其他新型貨幣工具

《經濟通通訊社13日專訊》中金公司研究部認為，在9日召開的中央政治局會議的基礎上，中央經濟工作會議政策目標與方向上都有了更進一步的表述。對於明年的經濟目標，會議在「保持經濟穩定增長」之後提出要「保持就業、物價總體穩定」，並指出「注重目標引領，著力實現增長穩、就業穩和物價合理回升的優化組合」。



貨幣政策方面，中金公司認為，本次會議明確指出「適時降準降息」。預計為了配合政府債發行、信貸投放以及季節性的流動性需求，降準在春節前就可能實施，降息亦有可能隨著美聯儲降息而逐步推進。



中金公司還判斷，過去一段時間內，人行已經建立了國債買賣工具、證券基金保險公司互換便利、保障性住房再貸款等新型貨幣工具，在股票、債券、地產等市場上發揮作用的能力已經加強，未來可能還會進一步設立其他新型工具。(ct)