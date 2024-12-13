13/12/2024 09:43

【聚焦人幣】人幣即期開市貶70點子，中經會稱保持匯率基本穩定

《經濟通通訊社13日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1876，較上個交易日跌22點子，兩連跌，為12月10日以來近一周新低，上個交易日報7.1854。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開70點子，報7.2700，上個交易日即期匯率收盤報7.2630。



交易員稱，美國CPI數據公布後增強了美聯儲下周降息預期，亞洲時段美指走勢偏弱，略緩解人民幣外部壓力；年末客盤將集中結匯，有望助力匯價轉升。



中國中央經濟工作會議對2025年重點經濟工作進行部署，明確提出實施更加積極的財政政策，提高財政赤字率，增加發行超長期特別國債，增加地方政府專項債券發行使用，要適時降準降息，並保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。



美國當選總統特朗普的貿易事務顧問納瓦羅周四表示，新政府不會喜歡中國操縱其匯率的任何企圖；這是對關於中國當局正考慮允許人民幣在明年走貶的消息做出回應。(jq)