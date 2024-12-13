13/12/2024 17:01

【聚焦人幣】人幣即期收跌165點子報7.2795，刷逾一年低

《經濟通通訊社13日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2795，較上個交易日4時30分收盤價跌165點子，三連跌，創2023年11月14日以來逾一年新低，全日在7.2700至7.2826之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌104點子，報7.2894。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1876，較上個交易日跌22點子，兩連跌，為12月10日以來近一周新低。



市場人士指出，近兩日離岸流動性持續收緊，也表明監管層仍注重保持匯率穩定；但中美負利差狀況連續加劇態勢下，境內長端掉期已跌破-2350點關口創近四個月新低。



瑞銀宏觀團隊報告指出，中央經濟工作會議重申保持人民幣匯率在「合理均衡水平」上的基本穩定，但人行或允許人民幣兌美元貶值5-8%，以部分緩衝美國加徵關稅的外部衝擊。中國政府會密切管理人民幣貶值的步伐和幅度，但不會主動利用匯率貶值作為宏觀工具。



投資銀行高盛認為，與周一(9日)中央政治局會議相比，中央經濟工作會議提供的增量政策信息有限，決策者更重視消費並計劃提高生育率帶來些許「驚喜」，但缺乏穩樓市和通脹正常化的清晰可行戰略讓人「失望(downside)」。(jq)