13/12/2024 13:46

【聚焦數據】前11月廣東進出口增10%，超全國水平

《經濟通通訊社13日專訊》海關總署廣東分署統計顯示，今年前11個月，廣東外貿進出口8.27萬億元(人民幣．下同)，同比增長10%，快於全國增速5.1個百分點，佔全國進出口總值的20.8%。其中，出口5.37萬億元，增長8.7%；進口2.9萬億元，增長12.6%。



*對香港進出口增逾11%，佔比12.5%*



前11個月，廣東前5大貿易夥伴分別為東盟、香港、美國、歐盟和台灣，對其進出口分別增長8.2%、11.4%、6.9%、6.5%和17.2%，分別佔廣東進出口總值的15.9%、12.5%、11.9%、11.4%和8.2%。同期，對共建「一帶一路」國家合計進出口3萬億元，增長8.8%，佔36.3%。



前11個月，廣東以一般貿易方式進出口4.81萬億元，增長11.2%，佔廣東進出口總值的58.2%。同期，加工貿易進出口1.77萬億元，增長0.1%，佔21.4%；保稅物流進出口1.61萬億元，增長22.6%，佔19.4%。



前11個月，廣東民營企業進出口5.27萬億元，增長15.8%，較廣東整體進出口增速快5.8個百分點，佔廣東進出口總值的63.7%。同期，外商投資企業進出口2.58萬億元，增長1.3%，佔31.2%；國有企業進出口4062.3億元，下降1%，佔4.9%。



*集裝箱出口增逾1.4倍，進口半導體製造設備增五成*



前11個月，廣東出口機電產品3.52萬億元，增長8.9%，佔出口總值的65.6%。其中，自動數據處理設備及其零部件、家用電器、集成電路等主要出口商品分別增長14.7%、14.9%、17%；集裝箱、船舶、電動汽車等較快增長，分別增長142.8%、42.4%、39.8%。出口勞動密集型產品7361.7億元，由前10個月的下降0.2%轉為增長0.6%，佔13.7%。



前11個月，廣東進口機電產品1.93萬億元，增長18.1%，佔廣東進口總值的66.5%。其中進口集成電路1.01萬億元，增長15.1%，佔34.9%；自動數據處理設備及其零部件2612.3億元，增長128.5%；半導體製造設備467.3億元，增長50%。同期，進口煤炭、原油、天然氣等三類能源產品合計9345.2萬噸，增加27.4%；進口糧食1248.5萬噸，增加25.3%。(sl)