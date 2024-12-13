13/12/2024 10:14

【美國大選】國際反應：美國在亞太區盟國迎戰特朗普高關稅時代

《經濟通通訊社13日專訊》美國候任總統特朗普威脅對各國徵收高關稅，亞太區盟國紛紛做出回應。日本首相石破茂一名高級安全顧問周四（12日）表示，需要做好準備，減少日本企業受到的供應鏈損害。



石破茂的國家安全顧問長島昭久受訪時稱，他在最近訪美期間，與特朗普團隊成員就關稅問題進行了坦誠溝通。他表示，特朗普的關稅措施可能會促使日本減少對中國、加拿大和墨西哥這3個國家的依賴。



此外，他認為特朗普似乎將關稅作為實現政策目標的籌碼，從這個意義上來說，不排除特朗普會推出一些針對日本的措施。



*新西蘭不希望美國向其加徵全面關稅*



與此同時，新西蘭財政部長威利斯(Nicola Willis)呼籲，特朗普上任後應避免向新西蘭加徵全面關稅，並要求紐國官員向美國曉之以理，動之以情，把新西蘭最好的一面展現出來。



*加拿大研究向輸美大宗商品徵收出口稅*



加拿大也正在研究，一旦特朗普兌現全面關稅威脅，對主要輸美大宗商品徵收出口稅，其中包括鈾、石油和鉀肥。了解加拿大總理杜魯多政府內部討論的官員表示，出口稅會是加拿大迫不得已的最後一招。(rc)