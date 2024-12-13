13/12/2024 09:53

【外圍經濟】歐央行行長：歐洲政局動盪，歐元區經濟正失去動力

《經濟通通訊社13日專訊》歐洲央行(ECB)行長拉加德表示，央行周四(12日)的貨幣政策決定被歐洲動盪的政治局勢籠罩，歐元區經濟正失去動力。



儘管拉加德沒有直接提及最近幾周，法國、德兩國政府的垮台，但她指出財政計劃和選舉結果保持懸念對央行決策沒有益處，決策者正在關注特朗普重新上台的影響。



她對政策制定者面臨的混亂局面表示遺憾，但認為當前的不確定性是因為政治局勢自然發生。她表示，希望未來幾個月很多事情都會變得清晰。



此外，她表示歐元區經濟正在失去動力，經濟增長風險偏於下行。面對需求疲軟和前景高度不確定，企業正在抑制投資支出。不過，隨著時間的推移，經濟應該會走強，儘管速度比之前預期的要慢。(rc)