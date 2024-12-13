13/12/2024 11:03

【外圍經濟】Meta即將發布新AI工具，或增強元宇宙體驗

《經濟通通訊社13日專訊》Meta周四(12日)表示，將發布一款名為Meta Motivo的人工智能模型，該模型可以控制一個類似人類的數字代理的動作，或增強元宇宙的體驗。



該公司已在人工智能、增強現實和其他虛擬世界技術上投入數百億美元，將2024年的資本支出預測提高到370億至400億美元的歷史新高。公司在聲明中表示，這項研究可以為元宇宙完全具體化鋪平道路，從而產生更逼真的NPC（非玩家角色），角色動畫的民主化，以及新型的沉浸式體驗。



*博通正與三家大型雲客戶開發定製AI晶片*



與此同時，博通於周四盤後公布好於預期的第四財季財報，不僅盈利表現好於預期，今年人工智能收入增長兩倍多。



該公司CEO透露，博通正在與三家大型雲客戶開發定製AI晶片。他預計到2027年，每個客戶都將在網絡集群中部署100萬個人工智能晶片。這一意外驚喜令博通股價在盤後大漲超過15%。



博通財報顯示，在截至11月3日的第四財季內，調整後每股盈利1.42美元，好於預期1.38美元；博通收入140.5億美元，較去年同期的93億美元增長51%，略低於預期的140.9億美元。



該公司第四季度淨利潤為43.2億美元，較去年同期的35.2億美元增長23%。此外，在包括人工智能晶片在內的半導體解決方案部門，營收從去年同期的80.3億美元增長12%，至82.3億美元。(rc)