16/12/2024 17:39

《外圍焦點》歐洲央行執委發表講話，美國公布PMI

《經濟通通訊社16日專訊》市場普遍預期美聯儲局本周可能會降息25基點，進一步助長今年美國股市的漲勢。博通市值上周五（13日）觸及1萬億美元，在科技股帶動下，納指連續第4周上漲，但道指連續7個交易日下跌。道指跌86.06點或0.20%，報43828.06點；標普500指數跌0.16點，報6051.09點；納指升23.88點或0.12%，報19926.72點。港股方面，恆生指數收市報19795，跌175點或0.9%，成交1341億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間17日凌晨12:30am，歐洲央行執委施納貝爾發表講話。



數據方面，今晚9:30pm，美國公布12月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由31.2降至10。10:45pm，美國公布12月製造業採購經理人指數，料由49.7降至49.5；12月綜合採購經理人指數料由54.9升至55.1；12月服務業採購經理人指數料由56.1降至55.8。(wa)