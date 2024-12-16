16/12/2024 07:54

《國金頭條》博通市值觸及1萬億美元，納指連漲四周，但道指續跌

《經濟通通訊社16日專訊》市場普遍預期聯儲局本周可能會降息25基點，進一步助長今年美國股市的漲勢。博通市值上周五（13日）觸及1萬億美元，在科技股帶動下，納指連續第4周上漲，但道指連續7個交易日下跌。



道指跌86.06點，或0.20%，報43828.06點，是連續第7個交易日下跌，創4月以來最長連跌紀錄；標普500指數跌0.16點，報6051.09點；納指升23.88點，或0.12%，報19926.72點。



博通股價大漲24%至創紀錄高位，此前該公司預計人工智能晶片需求將大增。Marvell Technology、美光科技和英偉達也上漲。



*美元創一個月最佳單周表現*



美元持續上漲，創一個月來最佳單周表現。美匯指數漲0.037%，至107，周線漲近1%。日圓創6月來最長跌勢，因市場猜測日本央行將在下周維持利率不變。英鎊則因英國經濟活動意外萎縮而下跌。



美元兌日圓上漲0.7%至153.71，創出11月26日以來最高水平。分析指：「如果日本央行不加息，那麼他們需要向市場傳達鷹派基調，如果他們這兩件事都不做，那麼美元兌日圓可能達到160日圓。」



英鎊兌美元下跌0.4%，至1.2623，為12月2日以來最低。英國經濟10月連續 第二個月萎縮，經濟學家此前預期為增長0.1%。歐元兌美元漲0.3%，至1.0499，連續第二周錄得周跌幅。



紐約期金跌1.51%，報每盎司2668.67美元。投資者正觀望聯儲局下周的利率決議。紐約期油升1.60%，報每桶70.78美元。布蘭特期油升1.43%，報每桶74.46美元。(jf)

