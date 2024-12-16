16/12/2024 09:15

【南韓解嚴】尹錫悅被彈劾後拒現身，檢方第二度發出傳喚調查令

《經濟通通訊社16日專訊》韓國國會上周六（14日）下午以204票對85票，通過了對總統尹錫悅的彈劾動議案，並剝奪其總統職權。負責調查戒嚴事件的韓國檢方「緊急戒嚴特別偵查本部」周一（16日）表示，尹錫悅周日（15日）拒絕接受檢方傳喚調查，檢方再次傳喚他於周三（18日）接受調查。



偵查本部表示，本月11日要求尹錫悅周日當天上午10時，就「涉嫌發動內亂和濫用職權」接受傳喚調查，但他未到案。



偵查本部由韓國警察廳國家偵查本部、高級公職人員犯罪調查處、國防部調查本部聯合組建。偵查本部已對包括尹錫悅在內11名涉案核心人員立案調查，並拘捕首都防衛司令李鎮雨、國軍防諜司令官呂寅兄、陸軍特戰司令官郭種根等涉案軍方高層。(jf)



