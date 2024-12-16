16/12/2024 10:45

《豪論國金－李振豪》點陣圖修正較減息影響更大

《豪論國金》今年市場最後一個大型焦點，相信是本周美國聯儲局舉行今年最後一次議息會議。利率期貨預示再減25基點的機率超過九成，加上近日失業率回升至4.2%及核心CPI符合預期，彷彿為再次減息開了綠燈。可是，更值得關注的，反而是按季點陣圖修正及對明年利率走勢的預測。



參考6及9月的點陣圖對明年利率的觀點，數據顯示6月最多委員投票的是4.125厘，9月則同票數於3.125厘與3.375厘，反映9月時委員會預測明年減息幅度應該擴大，較6月預測最多需減多100基點。如此進取的預測，相信是回應當時經濟數據出現波動，尤其失業率持續上升。今天通脹及失業率初見穩定，未言經濟繁榮，亦未見大幅波動，加上特朗普回朝在即，如何在點陣圖上落墨，對未來全球資產走勢非常重要，畢竟利率是計算價格之本。



假設12月再減25基點，即聯邦利率上限將降至4.5厘，並以9月最高預測3.375厘計算，明年將減息100至125基點，每25基點計算即共減息四至五次。但利率期貨預計明年將最多減息三次，共75基點。如果聯儲局依隨期貨市場作修正，前後再差共50基點，本公司模型對美國10年期債息的預測將由約3.8%上修至約4%。雖然以今天近4.3%起步，未來至少在明年第一季，投資美國國債市場仍有盈利空間，但上升幅度料將明顯收窄。短息如兩年期收益率亦上修至約3.5%，與今天近4.1%比較，盈利空間將較長息為大，因此維持短存續期債券組合操作為佳。



對美股亦有可能造成一點壓力，今年下半年進取減息，吸引資金流入派息或價值型股份，例如公用股等。引述上文分析，如下周聯儲局上修明年利率目標，料將繼續冷卻「減息利好美股」的市場情緒，不利短期走勢。加上在今天估值偏高的環境，任何不如意或遜於市場的預期，都可成為高位回吐的藉口，投資者應多加注意。



傳統上12月，投資行業都為粉飾窗櫥而努力，因此短期內大幅調整的機率仍然偏低。但難言明年1月，當特朗普正式上任與「1月效應」互動，預期由峰值回調約10%亦屬健康和合理。



共勉之。《東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪》



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