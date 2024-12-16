16/12/2024 16:21

【美國大選】市場變化：特朗普帶來的美元漲勢將在明年面臨考驗

《經濟通通訊社16日專訊》彭博社分析指，華爾街對美元的預期開始出現變化，特朗普的政策和聯儲局減息可能會在2025年下半年為美元帶來壓力。



從摩根士丹利到摩根大通，約有六位賣方策略師當前預測，美元最早將在明年年中見頂後開始下跌，法國興業銀行預計ICE美元指數明年底將下跌6%。



數據顯示，彭博美元即期指數今年至今已上漲約6.3%，其中很大一部分漲幅來自11月初大選前後時期。市場預計特朗普的關稅和減稅政策將推高通脹，並使聯儲局未來幾個月的減息變得更加複雜。摩根士丹利的宏觀和外匯策略師Matthew Hornbach和James Lord等人表示，如果美元受到這些風險的提振，最終到明年這個時候，將跌破當前水平。



花旗策略師Daniel Tobon等人則認為，如果各國對特朗普二次執政期間可能爆發的貿易戰找到應對之道，會讓美元好友失望。(rc)