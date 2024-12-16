16/12/2024 08:51

【中經會】商務部：擴圍實施消費品以舊換新，擴大高水平對外開放

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》商務部部長王文濤13日主持召開黨組專題會議，傳達學習中央經濟工作會議精神，會議強調，按照中央經濟工作會議部署，主動對標對表，以釘釘子精神抓好落實工作。要大力提振消費。加力擴圍實施消費品以舊換新政策，創新多元化消費場景，擴大服務消費，積極發展首發經濟。



要擴大高水平對外開放，穩外貿、穩外資。有序擴大自主開放和單邊開放，穩步擴大制度型開放，推動自由貿易試驗區提質增效和擴大改革任務授權。努力穩定貨物貿易，積極發展服務貿易、綠色貿易、數字貿易。深化外商投資促進體制機制改革，穩步推進服務業開放，擴大電信、醫療、教育等領域開放試點，持續打造「投資中國」品牌。推動高質量共建「一帶一路」走深走實，完善海外綜合服務體系。