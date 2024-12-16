16/12/2024 08:51

【中經會】金監總局：打好保交房攻堅戰，支持擴大大宗消費

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》國家金監總局黨委召開會議，傳達學習中央經濟工作會議精神，總局局長李雲澤主持會議。會議要求，著力做好防風險、強監管、促發展各項工作，推動經濟持續回升向好，為全面完成經濟社會發展目標任務提供更加有力的金融支撐。



*用好城市房地產融資協調機制*



一是有效防範化解重點領域風險。堅決打好保交房攻堅戰，用好城市房地產融資協調機制，推動「白名單」項目擴圍增效，助力構建房地產發展新模式。統籌推進中小金融機構風險處置和轉型發展。



二是不斷提升金融監管質效。深化監管體制改革，加快構建中國特色金融監管體系。持續彌補監管制度短板，精準規範高效執法，聚焦關鍵事、關鍵人、關鍵行為，防範實質風險、解決實際問題。加強部門聯動和央地協同，凝聚強監管嚴監管強大合力。



*支持擴大大宗消費、服務消費*



三是更好服務實體經濟回升向好。助力提振消費，支持擴大大宗消費、服務消費和新型消費。強化對投資的融資保障，有效服務「兩重」「兩新」。有序擴大金融資產投資公司股權投資試點。做深做實支持小微企業融資協調工作機制。加大對外貿企業的金融支持力度，加強出口信用保險和信貸服務。



四是推動銀行業保險業高質量發展。積極引導銀行保險機構降本增效，拓寬資本補充渠道，提高可持續發展能力。以更高標準、更大力度推進金融高水平開放，吸引更多外資金融機構和長期資本來華興業。



五是全面加強黨的建設。扎實推進中央巡視整改，做到以巡促改、以巡促建、以巡促治。堅定不移懲治金融腐敗，加大新型腐敗和隱性腐敗查辦力度。持之以恆糾治「四風」，力戒形式主義、官僚主義。