16/12/2024 08:51

【中經會】工信部：推進大規模以舊換新，擴大製造業有效投資

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》工信部部長金壯龍主持召開黨組擴大會議，傳達學習中央經濟工作會議精神，研究貫徹落實舉措。會議要求，要全力促進工業經濟回升向好，實施新一輪十大重點行業穩增長工作方案，加力推進大規模設備更新和消費品以舊換新，擴大製造業有效投資。



要深入實施製造業重點產業鏈高質量發展行動，建立產業鏈供應鏈安全風險評估和應對機制，實施產業基礎再造工程和重大技術裝備攻關工程。要推動科技創新和產業創新融合發展，強化關鍵核心技術攻關，布局啟動一批科技重大專項和重點研發計劃重點專項，優化製造業創新中心和中試驗證平台建設布局，完善科技服務業發展政策。要加快建設以先進製造業為骨幹的現代化產業體系，積極運用數字技術、綠色技術改造升級傳統產業，鞏固提升優勢產業，加快發展新興產業，前瞻布局未來產業。



*促進製造業數字化網絡化智能化發展*



啟動實施標準提升引領傳統產業優化升級行動、製造業新技術新產品新場景大規模應用示範行動。要促進製造業數字化網絡化智能化發展，深入實施製造業數字化轉型行動，建成全國綜合信息服務「一張網」，分行業分區域建設一批既懂行業又懂數字化的製造業數字化轉型促進中心。開展「人工智能+」行動。鞏固信息通信業競爭優勢和領先地位，實施「5G+工業互聯網」升級行動，加快網絡升級「連算成網」。



要深入推動工業綠色低碳發展，實施工業節能降碳行動，建設一批零碳工廠、零碳工業園區，促進工業資源規模化、高值化利用。要加快培育世界一流企業，健全優質企業梯度培育體系，健全防範和化解拖欠中小企業賬款長效機制，完善全國中小企業服務「一張網」。要提升行業治理現代化水平，建立保持製造業合理比重投入機制，合理降低製造業綜合成本和稅費負擔，實施製造業人才支持計劃，引導行業加強自律。