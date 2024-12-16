16/12/2024 08:51

【中經會】最高檢察院：維護市場經濟秩序，依法懲治嚴重經濟犯罪

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》最高檢檢察長應勇主持召開黨組擴大會議，傳達學習貫徹中央經濟工作會議精神。應勇強調，依法全面履行法律監督職責，充分運用法治力量服務高質量發展。檢察機關要依法維護市場經濟秩序，依法懲治嚴重經濟犯罪，協同防範化解金融領域風險，加強知識產權檢察工作，著力營造公平公正的市場環境。



會議強調，堅持依法平等保護、嚴格公正司法，對侵犯各種所有制經濟產權和合法權益的行為實行同責同罪同罰，結合規范涉企執法專項行動，監督糾正涉企刑事「掛案」、違法「查扣凍」企業財產、違規異地執法和趨利性執法司法等突出問題，著力營造安全穩定的法治環境。依法懲治經濟領域腐敗犯罪，積極參與重點領域腐敗問題治理，著力營造風清氣正的營商環境。