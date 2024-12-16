16/12/2024 17:05

《本港經濟》本港10月商品出口貨量升0.3%，進口升1.5%

《經濟通通訊社16日專訊》政府統計處發表該月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。今年10月香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別按年上升0.3%及1.5%。首10個月計，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別上升5.8%及3.3%。



經季節性調整的數字顯示，截至今年10月為止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨量及進口貨量分別下跌4.5%及0.5%。



今年10月商品整體出口價格及進口價格分別按年上升3.4%及3.0%。首10個月計，商品整體出口價格及進口價格分別按年上升3.8%及3.3%。



今年10月與去年同期比較，輸往越南(29.9%)、內地(4.4%)及美國(1%)的整體出口貨量錄得升幅。另一方面，輸往台灣(-3.4%)及印度(-34%)的整體出口貨量則下跌。與此同時，輸往美國(4.4%)、內地(4.3%)、台灣(3.6%)及越南(1.7%)的整體出口價格上升。另一方面，輸往印度的整體出口價格則下跌1%。



另外，今年10月與去年同期比較，來自台灣(11.4%)、新加坡(10.5%)、日本(6.3%)及內地(0.7%)的進口貨量錄得升幅。另一方面，來自韓國的進口貨量則下跌13.1%。



與此同時，來自所有主要供應地的進口價格均上升：韓國(6.8%)、新加坡(5.9%)、台灣(5.1%)、內地(2.1%)及日本(1%)。(bi)