16/12/2024 19:12

《再戰明天》美儲局一連兩日議息，美國公布零售銷售等數據

《經濟通通訊社16日專訊》美儲局一連兩日議息，及美國公布零售銷售等數據，料為周二（17日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)開始召開為期兩日的政策會議（至18日）。



*本港公布失業率，歐元區公布貿易收支*



數據方面，周二3:00pm（本港時間．下同），英國公布11月失業率。4:30pm，香港公布11月失業率。5:00pm，德國公布12月IFO-企業信心指數，料由85.7降至85.5。6:00pm，歐元區公布10月貿易收支，經季節調整料由136億歐元降至100億歐元。9:30pm，美國公布11月零售銷售，月率升幅料由0.4%擴大至0.5%。10:15pm，美國公布11月產能利用率，料由77.1%升上77.3%；11月工業生產月率料由下滑0.3%改善至升0.3%。11:00pm，美國公布12月NAHB房屋市場指數，料由46升至47。



在本港，明日公布業績的公司有:鉅京控股(08450)等。



另外，周四（19日）日本央行及英倫銀行公布議息結果。(wa)