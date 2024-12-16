16/12/2024 16:01
【高息定存】東亞上調3個月定存息至3.9厘，花旗加至3.7厘
《經濟通通訊社16日專訊》美聯儲將於本周議息，部分本地銀行上調港元定存息率，以高息搶存，東亞上調3個月港元定存年息至高達3.9厘，起存額為10萬元至1000萬元，適用於全新「顯卓理財」客戶，另上述年息亦適用於全新「顯卓私人理財」客戶，但起存額則為200萬元至5000萬元。
花旗上調3個月港元定存年息至3.7厘，起存額為5萬元至800萬元，適用於花旗私人客戶業務之新客戶，需開立投資戶口並持有或轉入投資產品等值1萬美元或7.8萬港元；另可享定期存款利率額外1%回贈。
另外，星展上調3個月港元定存年息至3.4厘，起存額為5萬元，適用於客戶透過網上銀行以新資金辦理。(bn)
表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php
花旗上調3個月港元定存年息至3.7厘，起存額為5萬元至800萬元，適用於花旗私人客戶業務之新客戶，需開立投資戶口並持有或轉入投資產品等值1萬美元或7.8萬港元；另可享定期存款利率額外1%回贈。
另外，星展上調3個月港元定存年息至3.4厘，起存額為5萬元，適用於客戶透過網上銀行以新資金辦理。(bn)
表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php