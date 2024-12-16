16/12/2024 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.85571 -4.429 一周 4.07941 +2.381 兩周 4.13952 -3.917 一個月 4.47274 +0.036 兩個月 4.38649 +0.143 三個月 4.35375 +0.095 六個月 4.14524 +0.143 一年 4.1 -

《經濟通通訊社16日專訊》市場觀望美國聯儲局本周議息，港元拆息普遍上升，其中，隔夜息連跌三天，報3.85571厘，而與樓按相關的一個月拆息亦略為回升至4.47274厘。反映銀行資金成本的三個月拆息亦升至4.35375厘。六個月期升至4.14524厘，一年期繼續維持4.1厘。港元匯價今早在7.7747-7.7762之間上落，最新則報7.7752，較前收市價升0.008%。(cl)資料來源：香港銀行公會