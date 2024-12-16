16/12/2024 11:21
《港元利率》拆息普遍企穩，一、三個月利率微升
《經濟通通訊社16日專訊》市場觀望美國聯儲局本周議息，港元拆息普遍上升，其中，隔夜息連跌三天，報3.85571厘，而與樓按相關的一個月拆息亦略為回升至4.47274厘。
反映銀行資金成本的三個月拆息亦升至4.35375厘。六個月期升至4.14524厘，一年期繼續維持4.1厘。
港元匯價今早在7.7747-7.7762之間上落，最新則報7.7752，較前收市價升0.008%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息亦升至4.35375厘。六個月期升至4.14524厘，一年期繼續維持4.1厘。
港元匯價今早在7.7747-7.7762之間上落，最新則報7.7752，較前收市價升0.008%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.85571
|-4.429
|一周
|4.07941
|+2.381
|兩周
|4.13952
|-3.917
|一個月
|4.47274
|+0.036
|兩個月
|4.38649
|+0.143
|三個月
|4.35375
|+0.095
|六個月
|4.14524
|+0.143
|一年
|4.1
|-
資料來源：香港銀行公會