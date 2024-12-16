16/12/2024 17:07

《神州經脈》工業增速擴消費遜預期，財收跌，樓價跌幅十七月最小

《神州經脈》11月多項經濟數據公布，其中規模以上工業增加值同比增幅略優預期，惟當月社會消費品零售總額增幅和首11月全國固定資產投資增幅均比預期低；同月社融規模增量也低於市場估計數字，顯示中國內需仍待進一步激發的現實。



滬深股市全日（16日）窄幅震盪，滬綜指收跌0.16%，報3386.33點，深成指亦跌1.3%，創業板指跌1.51%。兩市全天成交額近1.7萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大幅縮量3694億元或18%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2822，較上個交易日4時30分收盤價跌27點子，四連跌，續創2023年11月14日以來逾一年新低，全日在7.2700至7.2831之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1882，較上個交易日跌6點子，三連跌，為12月10日以來近一周新低。



*今日新聞精選*



1. 國家統計局公布，11月工業增加值同比增5.4%略優於預期且增幅略為擴大，但社會消費品零售總額同比增速放緩至3%的三個月低位，大遜預期的增4.6%；1-11月固投增速則為3.3%，略遜預期且繼續放緩。首11月新建商品房銷售額降幅則收窄至19.2%，同期全國房地產開發投資降幅略擴大至10.4%。11月全國城鎮調查失業率則持平於5%。



2. 統計局解讀數據指，11月國民經濟運行總體平穩、穩中有進，惟外部環境更加錯綜複雜，國內需求不足，部分企業生產經營困難，經濟持續回升向好基礎仍待鞏固；消費增速放緩則因「雙11」網購啟動時間提前，但若整體看10-11月的整體消費情況，增速明顯快於第三季。統計局又指，從全年情況看，經濟社會發展主要目標有望順利實現。



3. 統計局公布11月商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據國家統計局公布數據測算，11月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅縮窄至5.7%；11月環比跌幅則續收窄至0.1%，為去年6月以來十七個月最小降幅。經測算，11月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有17個（上月7個）；下跌49個（上月63個）；持平的有4個（上月0個）。



4. 國家統計局公布，11月，規模以上工業原煤產量4.3億噸，同比增幅收窄至1.8%；日均產量1426.6萬噸，創紀錄新高；進口煤炭5498萬噸，同比增幅放緩至26.4%。同期工業原油產量1725萬噸，同比增速放緩至0.2%；日均產量57.5萬噸；進口原油4852萬噸，由10月下降8.7%轉為增長14.4%。同期工業天然氣產量207億立方米，同比增長3.1%，增幅較10月大幅放緩5.3個百分點；日均產量6.9億立方米；進口1080萬噸，由10月增長20.7%轉為下降0.8%。同期規上工業發電量7495億千瓦時，同比增幅收窄至0.9%；日均發電249.8億千瓦時。



5. 《新華社》發表由中央財辦有關負責人深入解讀2024年中央經濟工作會議精神的文章。在大力提振消費方面，該負責人表示，明年將實施提振消費專項行動，重點是把促消費和惠民生緊密結合起來，包括加力擴圍，安排更多資金，把更多消費品納入支持範圍，優化補貼發放流程。該負責人並提到，明年支持「兩新」的超長期特別國債資金將比今年大幅增加，並將研究把更多市場需求廣、更新換代潛力大的產品和領域納入政策支持範圍。



6. 財政部公布，1-11月，全國一般公共預算收入199010億元，同比下降0.6%。其中，全國稅收收入161922億元，同比下降3.9%；非稅收入37088億元，同比增長17%。主要稅收收入中，印花稅3185億元，同比下降12.1%，其中證券交易印花稅1087億元，同比下降35.9%。土地和房地產相關稅收中，契稅4631億元，同比下降13%；房產稅4254億元，同比增長18%；土地增值稅4574億元，同比下降8.1%。



7. 人民銀行數據顯示，11月末人行口徑外匯佔款餘額為220344.35億元人民幣，環比減少388.69億元，連續8個月減少。



8. 中美已續簽《中美科技合作協定》，確定自2024年8月27日起延長5年。今日下午外交部例行記者會上，發言人林劍對此表示，中美科技合作的本質是互利共贏的，而該協定的續簽是落實中美元首會晤共識的重要舉措，符合兩國人民利益、順應國際社會期待，不僅將推動兩國的科技進步和經濟社會發展，也將促進雙方應對全球共同挑戰、增進世界人民福祉。(sl)