16/12/2024 10:40

【數據解讀】統計局：內需不足，生產經營困難，經濟回升待鞏固

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》國家統計局公布11月工業消費投資數據，其中，11月社會消費品零售總額增3%，為3個月最低，大遜預期的增4.6%；首11月全國固定資產投資增3.3%，略遜預期的增3.4%，僅11月工業增加值略優預期增5.4%。



國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦發布會上表示，總的來看，11月份，存量政策和增量政策組合效應繼續釋放，國民經濟運行總體平穩、穩中有進，積極變化進一步增多。但也要看到，外部環境更加錯綜複雜，國內需求不足，部分企業生產經營困難，經濟持續回升向好基礎仍待鞏固。



下階段，要完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，扎實推進高質量發展，進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，擴大國內需求，穩定預期、激發活力，推動經濟持續回升向好，確保全年經濟社會發展主要目標任務順利實現。