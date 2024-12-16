16/12/2024 11:35

【數據解讀】統計局：房地產止跌回穩動能增強，後期走勢或續改善

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》首11月全國商品房銷售額降19.2%，降幅收窄，首11月房地產投資降10.4%，降幅略擴。國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦發布會上表示，房地產市場預期繼續改善。房地產市場交易改善、價格回穩帶來了市場預期好轉。在各項政策作用下，11月份房地產市場積極變化增多，市場信心得到提振，止跌回穩動能在增強，後期走勢有望繼續改善。



他指出，PMI調查顯示，11月份房地產業市場預期指數比上月回升1.1個百分點。對房地產市場從業機構的調查顯示，11月份，70個大中城市部分房地產開發企業和中介機構中，預期未來半年新建商品住宅和二手住宅銷售價格保持穩定或上漲的受訪從業人員占比分別為68.5%和57.1%，表明市場機構預期趨穩。



他並稱，隨著政策優化調整，購房門檻降低，購房負擔減少，居民剛性和改善性住房需求得到釋放。10月份以來房地產市場交易總體回升，11月份新建商品房銷售情況進一步改善。1-11月份，新建商品房銷售面積和銷售金額同比降幅分別比1-10月份收窄1.5和1.7個百分點。其中，11月份當月銷售面積和銷售額都實現正增長。從監測的40個重點城市銷售情況看，1-11月份，新建商品房銷售面積和銷售金額同比降幅分別比1-10月份收窄1.8和2.1個百分點。其中，11月份當月分別增長10.2%和6.8%。