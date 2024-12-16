16/12/2024 11:34

【數據解讀】11月消費回落，統計局：「雙11」網購提前分流

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》11月社會消費品零售總額43763億元(人民幣．下同)，同比增3%，為3個月最低，大遜預期的增4.6%，增幅較10月回落1.8個百分點。國家統計局新聞發言人付凌暉解讀數據指出，受「雙11」網購啟動時間提前的影響，部分商品銷售分流到10月份，相應11月份市場銷售增速有所回落。但是，如果從10-11月份兩個月社會消費品零售額整體情況看，仍然明顯快於三季度增長。市場銷售回升態勢沒有改變。同時，服務零售額保持較快增長，也顯示消費需求的擴大。



他指出，儘管11月份有不少類別的商品零售額增速有所放緩，但是以舊換新政策支持的汽車、家電、家裝等領域商品市場銷售繼續保持較快增長。11月份限額以上單位家用電器和音像器材類、汽車類、家具類商品零售額分別增長22.2%、6.6%和10.5%，均明顯快於商品零售額增速，繼續成為拉動市場銷售增長的重要力量。



房地產相關商品銷售回升。近期房地產市場銷售明顯改善，帶動房屋裝飾裝修需求擴大，相關商品銷售出現回升。11月份，限額以上商品零售額中，建築及裝潢材料類商品由上月同比下降5.8%轉為增長2.9%。