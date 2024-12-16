16/12/2024 11:35

【數據解讀】統計局：工業品市場需求改善，帶動PPI回升

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》11月份PPI環比由降轉漲，同比降幅收窄至2.5%，國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦發布會上表示，工業品市場需求有所改善，加之部分行業產能優化調整，帶動工業生產者出廠價格回升。下階段，要繼續發揮好各項宏觀政策效能，持續擴大國內需求，大力推進創新驅動，穩步推進產能調整，促進產需更高水平動態平衡，帶動市場價格企穩回升。



他表示，從環比來看，11月份PPI由上月下降0.1%轉為上漲0.1%。其中，原材料相關行業價格有所上漲，水泥製造、玻璃製造價格分別上漲6.2%和1.8%，有色、黑色金屬冶煉和壓延加工業價格環比分別上漲1.2%和0.2%。從同比來看，11月份PPI下降2.5%，降幅比上月收窄0.4個百分點，其中生產資料價格下降2.9%，降幅比上月收窄0.4個百分點。在主要行業中，石油化工、計算機通信設備、電氣機械等行業價格降幅均有所收窄，有色金屬冶煉和壓延加工業價格漲幅擴大。



價格改善的同時也要看到，國際原油價格下行對國內相關行業輸入性影響也在顯現。11月份，石油開採、有機化學原料製造價格均環比下降1.4%。同時，國內部分行業技術進步加快，相關產品價格也出現下行。11月份，新能源汽車整車製造價格環比下降0.8%。