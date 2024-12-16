16/12/2024 11:35

【數據解讀】統計局：經濟回升將帶動需求擴大，料CPI保持微漲

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》11月份CPI同比上漲0.2%，漲幅比上月回落0.1個百分點。國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦發布會上表示，總的來看，11月份居民消費價格總體平穩，在需求改善帶動下，市場供求關係出現改善跡象，部分領域價格小幅回升。下階段，中國糧食生產再獲豐收，工業消費品多數供應充足，服務供給總體穩定，經濟回升將帶動市場需求擴大，有利於CPI改善，CPI有望繼續保持小幅上漲。



他指出，其中食品價格下行是同比價格漲幅回落的主要影響因素，11月份食品價格上漲1%，比上月回落1.9個百分點，食品中的鮮菜和豬肉價格漲幅均比上月回落，鮮果價格由上月上漲轉為下降。



他指出，對於中國來講，CPI當中食品權重比較大，對CPI的影響比較多。觀察供求關系，不僅要看CPI總的變化，還要看核心CPI的變化。從11月份的情況來看，主要受食品價格下行的影響，居民消費價格環比降幅擴大，同比漲幅回落。但從核心CPI情況看，同比漲幅連續擴大，顯示出市場供求關係在改善，這也說明觀察價格變化要多個角度綜合來看。





