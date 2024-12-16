16/12/2024 11:35

【數據解讀】統計局：全年經濟社會發展主要目標有望順利實現

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦發布會上表示，今年經濟運行一季度開局良好，二三季度壓力有所增大。面對複雜的局面，黨中央科學決策，加大逆周期調控，特別是9月26日中央政治局會議以後，一攬子增量政策加快推出，四季度以來主要經濟指標明顯回升，社會信心有效提振，積極變化顯著增多。從全年情況看，經濟社會發展主要目標有望順利實現。



他指出，從明年來看，國際環境更趨複雜嚴峻和不確定，貿易保護主義盛行將拖累全球貿易和世界經濟復甦，地緣政治衝突對於全球能源等大宗商品供給的負面影響尚難預料，主要經濟體宏觀政策調整外溢影響仍存在較大不確定性，國內經濟調整轉型仍在推進之中，擴大國內需求，促進居民就業增收、化解風險隱患仍需要持續用力，面對複雜嚴峻的國內外形勢，近期召開的中央經濟工作會議對做好明年工作進行了全面部署，為推動中國經濟行穩致遠提供了根本遵循。