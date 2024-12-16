16/12/2024 10:55

【聚焦數據】內地11月社會融資規模增量2.34萬億，低於預期

《經濟通通訊社16日專訊》人民銀行官網公布數據顯示，今年1至11月社會融資規模增量29.4萬億元(人民幣．下同)，比上年同期少4.24萬億元。按人行上月公布的首十個月社融規模增量累計27.06萬億元計算，11月社融規模增量約2.34萬億元，低於市場預期的2.8萬億元，較10月增加67%。



前十一個月中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加16.21萬億元，同比少增4.91萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少3241億元，同比多減1670億元；委託貸款減少558億元，同比多減800億元；信託貸款增加3826億元，同比多增2597億元；未貼現的銀行承兌匯票減少1964億元，同比多減2047億元；企業債券淨融資1.93萬億元，同比多257億元；政府債券淨融資9.54萬億元，同比多8668億元；非金融企業境內股票融資2416億元，同比少5007億元。(ry)