16/12/2024 10:56

【聚焦數據】內地11月末社融規模存量406萬億，增7.8%

《經濟通通訊社16日專訊》人民銀行公布，初步統計，2024年11月末社會融資規模存量為405.6萬億元(人民幣．下同)，同比增長7.8%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為251.69萬億元，同比增長7.4%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為1.35萬億元，同比下降21.5%；委託貸款餘額為11.21萬億元，同比降0.5%；信託貸款餘額4.29萬億元，同比增10.8%；未貼現的銀行承兌匯票餘額為2.29萬億元，同比降14.4%；企業債券餘額為32.28萬億元，同比增長2.5%；政府債券餘額為79.33萬億元，同比增長15.2%；非金融企業境內股票餘額為11.67萬億元，同比增長2.6%。



從結構看，11月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的62.1%，同比低0.2個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比0.3%，同比低0.2個百分點；委託貸款餘額佔比2.8%，同比低0.2個百分點；信託貸款餘額佔比1.1%，同比高0.1個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比0.6%，同比低0.1個百分點；企業債券餘額佔比8%，同比低0.4個百分點；政府債券餘額佔比19.6%，同比高1.3個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比2.9%，同比低0.1個百分點。(ry)