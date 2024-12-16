16/12/2024 16:45

【數據解讀】大新金融：內需現轉弱，維持今年中國經濟增4.8%

《經濟通通訊社16日專訊》大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒發表報告指出，內地11月主要經濟數據有再度轉弱跡象，零售及固定資產投資的增速均有放緩，工業生產則略有加快。11月內需局部有轉弱跡象，部分商品零售續受惠消費品以舊換新及新能源車更新補貼，但其他消費品表現則有所轉弱，或反映內地居民整體消費意欲仍未完全改善，投資表現也稍為轉差；工業生產則連續三個月保持在5%以上，表現相對平穩。



樓市方面，住宅銷售和價格跌幅均明顯收窄，反映樓市氣氛有所改善，不過房地產投資跌幅進一步擴大，或顯示房企融資仍面臨困難。



報告指，中央經濟工作會議表明將進一步加大財政刺激及以大力提振消費為首要任務，將繼續觀察經濟運行的狀況及具體出台的政策力度，暫時維持2024年增長4.8%及明年4.4%全年增長的估計。(ct)