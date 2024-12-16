16/12/2024 09:43

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升95點子，報7.2700

《經濟通通訊社16日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1882，較上個交易日跌6點子，三連跌，為12月10日以來近一周新低，上個交易日報7.1876。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開95點子，報7.2700，上個交易日即期匯率收盤報7.2795。



中金公司外匯團隊最新周度展望認為，受強勢美元表現影響，人民幣匯率目前為止尚未展現出年末偏強的季節性特徵，本周需要關注美聯儲點陣圖及對未來美國經濟的預測情況，包括11月國內經濟的增長情況。短期內，人行穩匯率或仍將是大概率事件，「7.30仍是值得關注的重要匯率點位。」



招商銀行金融市場部最新觀點指出，鑒於美強歐弱邏輯繼續強化及特朗普言論的不確定性，美元/人民幣回落空間比較有限，而中期看特朗普選舉期間的政策主張整體利多美元。(jq)