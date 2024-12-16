16/12/2024 16:40

【聚焦人幣】人幣即期收跌27點子報7.2822，續創逾一年低

《經濟通通訊社16日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2822，較上個交易日4時30分收盤價跌27點子，四連跌，續創2023年11月14日以來逾一年新低，全日在7.2700至7.2831之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌55點子，報7.2865。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1882，較上個交易日跌6點子，三連跌，為12月10日以來近一周新低。



市場人士指出，中間價平穩表明監管層仍在強力過濾單邊預期，疊加離岸人民幣流動性適度收緊，離、在岸人民幣跌勢有望放緩。



他們並認為，本周美聯儲大概率降息25個基點，最新的「點陣圖」可能修正，短期美元和美債收益率仍可能保持偏強，而中美負利差持續擴大也會提振市場持匯意願。當然，國內監管維穩態度也很堅決，人民幣的續跌空間也會受限。



另一外資行交易員表示，中國國債收益率不斷下跌是對經濟基本面疲軟的直接反應，如果特朗普很快加徵關稅，人民幣還是會調整。



「背道而馳」的走向令中美10年國債負利差進一步擴大至超過260個基點，再創2002年6月以來最大，負利差持續走擴也不利於人民幣匯率穩定。(jq)