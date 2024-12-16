16/12/2024 09:47

【聚焦數據】統計局：11月70城樓價同比降幅同比收窄，環比漲

《經濟通通訊社16日專訊》國家統計局公布11月商品住宅銷售價格變動情況。國家統計局城市司首席統計師王中華解讀數據指，11月，70個大中城市中，商品住宅銷售價格環比上漲城市個數增加，一線城市商品住宅銷售價格環比總體上漲，二三線城市環比降幅均收窄；各線城市同比降幅今年以來首次均收窄。



*一線城市新房樓價環比跌轉持平*



11月，一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月下降0.2%轉為持平。其中，上海和深圳分別上漲0.6%和0.3%，北京和廣州分別下降0.5%和0.3%。一線城市二手住宅銷售價格環比上漲0.4%，漲幅與上月相同。其中，北京、上海和深圳分別上漲0.9%、0.4%和0.5%，廣州下降0.4%。



11月，二線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.1%，降幅比上月收窄0.4個百分點；二手住宅環比下降0.2%，降幅收窄0.2個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.3%，降幅收窄0.2個百分點；二手住宅環比下降0.5%，降幅收窄0.1個百分點。



*新房樓價上漲城市增10個，二手房增2個*



11月，70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格環比上漲城市有17個，比上月增加10個；二手住宅環比上漲城市有10個，比上月增加2個。



*一二三線新房二手房樓價同比跌幅均收窄*



11月，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降4.3%，降幅比上月收窄0.3個百分點。其中，北京、廣州和深圳分別下降5.3%、9.9%和7.1%，上海上漲5.0%。一線城市二手住宅銷售價格同比下降8.0%，降幅收窄1.6個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降6.2%、4.9%、11.9%和9.0%。



11月，二線城市新建商品住宅銷售價格同比下降5.8%，降幅比上月收窄0.2個百分點；二手住宅同比下降8.4%，降幅收窄0.4個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格同比下降6.5%，降幅收窄0.1個百分點；二手住宅同比下降8.8%，降幅收窄0.2個百分點。(sl)

