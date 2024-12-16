16/12/2024 09:48

【聚焦數據】測算：11月70城樓價環比降0.1%為17月最小

《經濟通通訊社16日專訊》國家統計局公布11月商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據國家統計局公布數據測算，11月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅縮窄至5.7%；11月環比跌幅則續收窄至0.1%，為去年6月以來十七個月最小降幅。



經測算，11月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有17個（上月7個）；下跌49個（上月63個）；持平的有4個（上月0個）。



國家統計局城市司統計師王中華解讀稱，11月，70個大中城市中，商品住宅銷售價格環比上漲城市個數增加，一線城市商品住宅銷售價格環比總體上漲，二三線城市環比降幅均收窄；各線城市同比降幅今年以來首次均收窄。



上周舉行的中央經濟工作會議對於促進樓市止跌回穩，提出要「持續用力」和「加力」，意味在現有推行的穩樓市政策基礎上，政策數量將會持續加碼。分析人士認為，清理住房庫存是目前穩定中國房地產市場的關鍵。(sl)



