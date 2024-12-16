16/12/2024 11:07

【聚焦數據】內地11月新增人民幣貸款5800億，大遜預期

《經濟通通訊社16日專訊》人民銀行公布，11月末，人民幣貸款餘額254.68萬億元(人民幣．下同)，同比增長7.7%，增速略低於預期的7.9%，較10月收窄0.3個百分點。按上月公布的10月末人民幣貸款餘額254.1萬億元計算，11月新增人民幣貸款5800億元，遠低於預期的9900億元，亦低於10月的4900億元。



前11個月，人民幣貸款增加17.1萬億元。分部門看，住戶貸款增加2.37萬億元，其中，短期貸款增加4144億元，中長期貸款增加1.95萬億元；企(事)業單位貸款增加13.84萬億元，其中，短期貸款增加2.63萬億元，中長期貸款增加10.04萬億元，票據融資增加1.12萬億元；非銀行業金融機構貸款增加2286億元。



11月末，本外幣貸款餘額258.65萬億元，同比增長7.3%。



11月末，外幣貸款餘額5515億美元，同比下降17.6%。前11個月外幣貸款減少1049億美元。



*11月人民幣存款增加2.17萬億元*



存款方面，11月末，人民幣存款餘額303.65萬億元，同比增長6.9%。按上月公布的10月末人民幣存款餘額301.48萬億元計算，11月人民幣存款增加2.17萬億元。



前11個月人民幣存款增加19.39萬億元。其中，住戶存款增加12.07萬億元，非金融企業存款減少2.1萬億元，財政性存款增加1.46萬億元，非銀行業金融機構存款增加5.76萬億元。



11月末，本外幣存款餘額309.58萬億元，同比增長6.8%。



11月末，外幣存款餘額8259億美元，同比增長4.1%。前11個月外幣存款增加280億美元。(sl)