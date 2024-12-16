16/12/2024 10:00

【聚焦數據】內地11月工業增加值增5.4%，略優預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》國家統計局公布，11月規模以上工業增加值同比實際增長5.4%，略優預期增的5.3%，增幅較10月略為擴大0.1個百分點。從環比看，11月，規模以上工業增加值比上月增長0.46%。1-11月，規模以上工業增加值同比增長5.8%。



分三大門類看，11月，採礦業增加值同比增長4.2%，製造業增長6.0%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長1.6%。



分經濟類型看，11月，國有控股企業增加值同比增長3.9%；股份制企業增長6.0%，外商及港澳台投資企業增長3.4%；私營企業增長4.5%。



*汽車製造業增加值同比增12%，新能源車產量增51%*



分行業看，11月，41個大類行業中有34個行業增加值保持同比增長。其中，煤炭開採和洗選業增長3.7%，石油和天然氣開採業增長5.3%，通用設備製造業增長4.4%，專用設備製造業增長3.0%，汽車製造業增長12.0%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業增長7.9%，電氣機械和器材製造業增長5.2%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長9.3%，電力、熱力生產和供應業增長1.8%。



分產品看，11月，規模以上工業619種產品中有374種產品產量同比增長。其中，鋼材11881萬噸，同比增長5.1%；水泥16934萬噸，下降10.7%；汽車344.8萬輛，增長15.2%，其中新能源汽車157.4萬輛，增長51.1%；發電量7495億千瓦時，增長0.9%；原油加工量5851萬噸，增長0.2%。



11月，規模以上工業企業產品銷售率為97.1%，同比下降0.4個百分點；規模以上工業企業實現出口交貨值13556億元，同比名義增長7.4%。