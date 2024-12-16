16/12/2024 10:00

【聚焦數據】內地11月社會消費品零售總額增3%，大遜預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》國家統計局公布，11月社會消費品零售總額43763億元(人民幣．下同)，同比增3%，大遜預期的增4.6%，增幅較10月回落1.8個百分點。其中，除汽車以外的消費品零售額38998億元，增長2.5%。



1-11月，社會消費品零售總額442723億元，同比增長3.5%。其中，除汽車以外的消費品零售額397960 億元，增長3.7%。



按經營單位所在地分，11月，城鎮消費品零售額37596億元，同比增長2.9%；鄉村消費品零售額6167億元，增長3.2%。1-11月，城鎮消費品零售額382720億元，增長3.3%；鄉村消費品零售額60003億元，增長4.3%。



按消費類型分，11月，商品零售額37961億元，同比增長2.8%；餐飲收入5802億元，增長4.0%。1-11月，商品零售額392554億元，增長3.2%；餐飲收入50169億元，增長5.7%。



*首11月全國網上零售額增7.4%*



按零售業態分，1-11月，限額以上零售業單位中便利店、專業店、超市零售額同比分別增長4.4%、4.0%、2.6%；百貨店、品牌專賣店零售額分別下降2.9%、0.7%。



1-11月，全國網上零售額140308億元，同比增長7.4%。其中，實物商品網上零售額118059億元，增長6.8%，佔社會消費品零售總額的比重為26.7%；在實物商品網上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長16.2%、2.8%、6.3%。

